Askıda kalan ambulansı vatandaşlar dengede tuttu
Kağıthane’de bir hastayı aldıktan sonra yokuşta manevra yapan ambulans askıda kaldı. Vatandaşların üzerine çıkarak dengede tutmaya çalıştığı ambulans itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı.
Kağıthane’de bir hastayı aldıktan sonra yokuşta manevra yapan ambulans askıda kaldı. Vatandaşların üzerine çıkarak dengede tutmaya çalıştığı ambulans itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı.
Olay, saat 20.30 sularında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Akasya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir hastayı alan ambulans sokaktan ayrıldıktan sonra dik ve dar yokuşta manevra yaptı. Ambulans manevra yaptığı sırada dönemeyince sağ ön tekeri kaldırıma çıkarken arka teker askıda kalarak mahsur kaldı.
VATANDAŞLAR DENGEYİ SAĞLAMAYA ÇALIŞTI
2 SAAT SONRA AMBULANS KURTARILDI
Ambulansta bulunan hasta adam ise, olay yerine sevk edilen başka ambulansa nakledilerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye kurtarıcı aracı, yaklaşık 2 saat sonra halatların yardımıyla ambulansı askıda kaldığı yerden kurtardı.
Öte yandan ambulansın askıda kaldığını gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarını film izler gibi balkonlarına çıkarak izledi. Kimsenin yaralanmadığı olayda, kurtarılan ambulans olay yerinden ayrıldı. Olay anlatan mahalle sakinleri, “Ambulans hastayı aldıktan sonra dik ve dar yokuşta dönmeye çalıştı ama dönemedi. Bir tane tekeri askıda kaldı” diye konuştu.
(İHA)
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