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Ataşehir meyve sebze halinde silah sesleri
Ataşehir’deki meyve sebze halinde iddiaya göre alkollü bir şahıs etrafa ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralanırken polis, zanlıyı havaya ateş açarak yakaladı. Öte yandan haldeki sıcak anlar ve polisin havaya ateş açması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 03.10.2019, 21:08
Ataşehir’deki meyve sebze halinde iddiaya göre alkollü bir şahıs etrafa ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralanırken polis, zanlıyı havaya ateş açarak yakaladı. Öte yandan haldeki sıcak anlar ve polisin havaya ateş açması cep telefonu kamerasına yansıdı.
HALDE SİLAH SESLERİ
Öte yandan polisin havaya ateş açarak şahsı yakalaması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çok sayıda polis ekibinin olay yerine geldiği ve silah seslerinin duyulduğu görülüyor.(İHA)
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