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Ataşehir’de boyacıda çıkan yangın çevre binalara sıçradı
Ataşehir’de bir boyacıda çıkan yangın binaya ve oto yıkamacıya sıçradı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken, dükkanın yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 04.10.2019, 21:40 04.10.2019, 21:47
Ataşehir’de bir boyacıda çıkan yangın binaya ve oto yıkamacıya sıçradı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken, dükkanın yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
(İHA)
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