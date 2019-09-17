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Ataşehir’de kaza: 1 polis yaralı

İstanbul Ataşehir’de bir alışveriş merkezinin önünde meydana gelen kazada 1 motosikletli polis memuru yaralandı.

Asayiş 17.09.2019, 18:18
Ataşehir’de kaza: 1 polis yaralı

İstanbul Ataşehir’de bir alışveriş merkezinin önünde meydana gelen kazada 1 motosikletli polis memuru yaralandı.

Ataşehir’deki bir alışveriş merkezinin çıkışından ana caddeye dönmek isteyen 34 NF 8351 plakalı otomobil, karşı yönden siren çalarak gelen motosikletli polislerden biriyle çarpışmaktan son anda kurtuldu. Arkadan gelen motosiklet ise otomobile sağ ön kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola devrilirken, polis memuru yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memuruna müdahale etti. Polisin kolundan hafif şekilde yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilin kadın sürücüsü ise kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafik ulaşımına kapatıldı. Olay yerinde yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla cadde yeniden trafik ulaşımına açıldı.

(İHA)
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