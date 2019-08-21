Son Dakika
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - Habertürk'te Gündeme Dair Açıklamalar!..
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos
Son Dakika Ankara Kahramankazan'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem oldu
Yunus ekibi park halindeki araca çarptı: 2 polis yaralı
İtalya Başbakanı Conte istifa edecek
Borsa ilk yarıda yükseldi - Borsa İstanbul'da Son Dakika Borsa Haberleri
5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
FETÖ/PDY’nin üniversite yapılanmasına 21 gözaltı kararı
Konut satışları Temmuz’da azaldı - Konut satış istatistikleri temmuz 2019
Ankara’da 3.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Ataşehir’de su basan evde can pazarı

Ataşehir’de şiddetli yağmurun ardından zemin kattaki bir evi su bastı. Evdekiler kendilerini dışarı atarak son anda canlarını kurtardı.

Asayiş 21.08.2019, 14:09 21.08.2019, 14:16

Ataşehir’de şiddetli yağmurun ardından zemin kattaki bir evi su bastı. Evdekiler kendilerini dışarı atarak son anda canlarını kurtardı.

Anadolu Yakası’nda etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde zemin kattaki bir evi su bastı. Evde sular insan boyunca yükseldi. Evdeki vatandaşlar kendilerini son anda dışarı atarak canlarını kurtarırken, yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Metin Başar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#istanbul hava durumu #istanbul #su baskını #hava durumu #ataşehir istanbul #ataşehir
Yorumlar (0)
19°
sağanak
Namaz Vakti 21 Ağustos 2019
İmsak 04:26
Güneş 05:58
Öğle 12:57
İkindi 16:43
Akşam 19:46
Yatsı 21:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Trabzonspor 1 1
9. Kasımpaşa 1 1
10. Ankaragücü 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Gençlerbirliği 1 0
13. Göztepe 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Beşiktaş 1 0
17. Başakşehir 1 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 2 4
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 2 2
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Granada 1 1
10. Villarreal 1 1
11. Real Sociedad 1 1
12. Valencia 1 1
13. Eibar 1 0
14. Real Betis 1 0
15. Barcelona 1 0
16. Getafe 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@