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Ataşehir’de su basan evde can pazarı
Ataşehir’de şiddetli yağmurun ardından zemin kattaki bir evi su bastı. Evdekiler kendilerini dışarı atarak son anda canlarını kurtardı.
Asayiş 21.08.2019, 14:09 21.08.2019, 14:16
Ataşehir’de şiddetli yağmurun ardından zemin kattaki bir evi su bastı. Evdekiler kendilerini dışarı atarak son anda canlarını kurtardı.
Anadolu Yakası’nda etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde zemin kattaki bir evi su bastı. Evde sular insan boyunca yükseldi. Evdeki vatandaşlar kendilerini son anda dışarı atarak canlarını kurtarırken, yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.
(Metin Başar/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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