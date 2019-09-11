Avcılar’da İETT otobüsü park halindeki 4 araca çarptı: 7 yaralı
Avcılar’da bir vidanjör, yolu suladığı sırada seyir halinde olan İETT otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde olan 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular panik yaşarken, 7 kişi yaralandı.
İstanbul Avcılar’da bir vidanjör, yolu suladığı sırada seyir halinde olan İETT otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde olan 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular panik yaşarken, 7 kişi yaralandı.
Olay, Avcılar Ambarlı Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vidanjör yolda sulama çalışması yaptığı sırada seyir halinde olan bir İETT otobüsü sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park hallinde bulunan 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular panik yaşarken, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken sağlık ekipleri de yaralıları tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
(İHA)
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