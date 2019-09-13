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Avcılar’da kayalıklara sıkışan genç kurtarıldı
Avcılar’da sahilde denize düşen Fas uyruklu 21 yaşındaki genç kayalıklara sıkıştı. Genç itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saatlik çalışması sonrasında kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 13.09.2019, 19:26
Avcılar’da sahilde denize düşen Fas uyruklu 21 yaşındaki genç kayalıklara sıkıştı. Genç itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saatlik çalışması sonrasında kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
İTFAİYE ERLERİ DÜŞMEMEK İÇİN BİRBİRİNİ TUTTU
İtfaiye erlerinin kaygan zeminde düşmemek için birbirini tuttuğu görüldü. Yaklaşık 1 buçuk saatlik uğraşın ardından kayalıkların arasında sıkışan genç kurtarıldı. Genç hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, soğuktan titrediği görüldü. Fas uyruklu gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.(Murat Delice/İHA)
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