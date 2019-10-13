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Avcılar’da kuyumcunun altın dolu çantasını çaldılar
Avcılar’da bir kuyumcu altın dolu çantayla evine girmek üzereyken silahlı 4 kişinin saldırısına uğradı. Yaşanan boğuşmada kuyumcunun oğlu silahla yaralandı. 3 soyguncu altın dolu çantayla birlikte kayıplara karışırken, 1 soyguncu yakalandı.
Asayiş 12.10.2019, 21:34
Olay, Avcılar’da akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan bir şahıs elinde para dolu çantayla evine girmek üzereyken silahlı 4 kişinim saldırısına uğradı. Kuyumcunun çantayı vermek istememesi üzerine çıkan boğuşmada kuyumcunun oğlu silahla vurularak yaralandı. Olay yerine arabayla gelen soygunculardan 3’ü altın dolu çantayı alarak geldikleri arabaya binip olay yerinden kaçtı. Arabaya binmeyi başaramayan 1 soyguncu ise olay yerinde yakalandı. Kuyumcunun oğlu hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.(Vedat Bayraktar/İHA)
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