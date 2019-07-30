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Avcılar’da metrobüs yangını
Avcılar’da bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına kısa süre içinde müdahale edilirken duraksayan seferler normale döndü.
Asayiş 30.07.2019, 22:31
Avcılar’da bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına kısa süre içinde müdahale edilirken duraksayan seferler normale döndü.
Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı olay nedeniyle metrobüs seferlerinde de aksama oldu. Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü.(İHA)
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