Son Dakika
Futbol: Hazırlık maçı
"NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız"
Bakan Kasapoğlu Avrupa Şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımını kutladı
"Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü amaçlanıyor"
Ayhancan Güven ikinci kez şampiyon
Günün özeti

Avcılar’da yarısı yıkılan minarenin söküm çalışması başladı

Avcılar’da, 5.8’lik depremin ardından minaresinin bir kısmı yıkılan caminin, minare söküm işlemi için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Asayiş 12.10.2019, 11:18 12.10.2019, 11:35
Avcılar’da yarısı yıkılan minarenin söküm çalışması başladı

Avcılar’da, 5.8’lik depremin ardından minaresinin bir kısmı yıkılan caminin, minare söküm işlemi için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremin ardından Avcılar’da E-5 kenarında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin minaresinin bir kısmı yıkılmıştı. Yıkılan minarenin geri kalan parçalarının söküm işlemine sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından başlandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekiplerin vinç yardımı ile parçaları sökecekleri öğrenildi.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#avcılar #asayiş #deprem
Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@