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Ayağı kırılan dağcıyı Kara Kuvvetleri helikopteri tahliye etti
Kastamonu’da ayağı kırılan dağcıyı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının talebi üzerine Kara Kuvvetlerine ait bir helikopterle tahliye etti.
Asayiş 05.08.2019, 13:16 05.08.2019, 13:19
Kastamonu’da ayağı kırılan dağcıyı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının talebi üzerine Kara Kuvvetlerine ait bir helikopterle tahliye etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kastamonu Valla Kanyonu’nda ayağı kırılan dağcımız, AFAD Başkanlığı’nın talebi üzerine Kara Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile tahliye edildi."
(Mehmet Kalay /İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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