Ayağı kırılan dağcıyı Kara Kuvvetleri helikopteri tahliye etti

Kastamonu’da ayağı kırılan dağcıyı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının talebi üzerine Kara Kuvvetlerine ait bir helikopterle tahliye etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kastamonu Valla Kanyonu’nda ayağı kırılan dağcımız, AFAD Başkanlığı’nın talebi üzerine Kara Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile tahliye edildi."

(Mehmet Kalay /İHA)