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Ayakkabısını giymeye çalışan genci akrep soktu
Siirt’te ayakkabısını giydiği sırada akrebin soktuğu 15 yaşındaki genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Asayiş 15.08.2019, 15:54 15.08.2019, 16:02
Siirt’te ayakkabısını giydiği sırada akrebin soktuğu 15 yaşındaki genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt’e bağlı Yerlibahçe köyündeki evinden çıkmaya hazırlanan 15 yaşındaki Botan Dörtbudak, ayakkabısını giydiği sırada akrep tarafından sokuldu. Talihsiz genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gencin yakınları öldürdükleri akrebi poşetin içine koyarak hastaneye getirdi.
Botan Dörtbudak’ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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