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Aydın'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 34 yabancı uyruklu gözetim altına alındı. Devriye faaliyetini yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarındaki...
Asayiş 19.09.2019, 16:52 19.09.2019, 17:16
AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 34 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Devriye faaliyetini yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarındaki bir lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğunu tespit etti.
Durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı ve kıyıya çıkarıldı.
Aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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