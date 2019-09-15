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Aydın’da ticari araç sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari aracın sulama kanalına uması sonucu 3 kişi yaralandı.

Asayiş 15.09.2019, 21:15 15.09.2019, 21:56
Aydın’da ticari araç sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari aracın sulama kanalına uması sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay Umurlu Mahallesi Dalama Yolu üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kinyas B. idaresindeki 00 AAJ 740 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Umurlu Mahallesi yakınlarında tel örgüleri kırarak sulama kanalına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sudaki aracın içerisindeki üç kişiyi kurtardı. Kazada yaralanan sürücü Kinyas B. ve araçta yolcu olarak bulunan diğer iki kişi Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#trafik kazası #sulama kanalı #Efeler ilçesi #aydın
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