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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 bin 820 litre kaçak şarap ele geçirildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 bin 820 litre kaçak şarap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltın alındı. 

Asayiş 15.10.2019, 23:14 15.10.2019, 23:55 Emir Yılmaz
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 bin 820 litre kaçak şarap ele geçirildi

Aydın'da 2 bin 820 litre kaçak şarap ele geçirildi

AYDIN (AA - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 bin 820 litre kaçak şarap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltın alındı. 

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bağcılar Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi. 

Depoda yapılan aramada 2 bin 820 litre kaçak şarap ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler S.D. ile B.D. İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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