Aydos Ormanı’nda yangının çıkış anı kamerada

Pendik Aydos Ormanı’nda dün akşam çıkan yangının çıkış anı kameralara yansıdı.

Pendik Aydos Ormanı’nda dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, 1 kişi gözaltına alınmıştı. Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin yangının çıktığı bölgede bulunduğu, alevlerin yükselmesinin ardından oradan uzaklaştığı görülüyor.

(İHA)