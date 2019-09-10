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Ayrıldığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Asayiş 10.09.2019, 19:32 10.09.2019, 19:43
Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Nuh Gürel, polis tarafından gözaltına alındı. Gürel’in, verdiği ilk ifadesinde, “Altı ay önce eşimden ayrıldım. Benden sürekli para istiyordu. Param olursa veriyordum, olmazsa yok diyordum. Sürekli tehdit edip, bağırıp çağırıyor para istiyordu. Evimde oturduğun sırada yine aradı, acil 500 lira lazım, dedi. Bende yok dedim. Bir saat sonra kapıma geldi. Bana para vereceksin seni vurdururum, öldürtürüm deyince kendimi kaybettim, vurdum” diyerek kendini savunduğu aktarıldı.
(Neriman Çelebi/İHA)
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