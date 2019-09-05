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Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na gitmek isteyen 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Asayiş 05.09.2019, 09:23 05.09.2019, 09:39
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na gitmek isteyen 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki 17 erkek, 11 kadın, 9 çocuk, 26 Suriye, 6 Somali, 3 İran ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Ayvalık Limanına getirildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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