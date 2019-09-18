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Ayvalık’ta 48 düzensiz göçmen sahil güvenlikten kaçamadı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından Ege Denizi’nde yakalandı.
Asayiş 18.09.2019, 14:43 18.09.2019, 16:41
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından Ege Denizi’nde yakalandı.
(Suat Salgın/İHA)
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