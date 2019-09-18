Ayvalık’ta 48 düzensiz göçmen sahil güvenlikten kaçamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından Ege Denizi’nde yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Ege Denizi üzerinde gerçekleştirdikleri rutin devriye görevi sırasında 6 ayrı noktadan birer şişme botla Midilli Adası’na gitmek isteyen göçmenlere yönelik barılı operasyonlar düzenledi. Ayvalık’ın Çıplak Adası güneyinde 6 ayrı operasyonda şişme botlarla deniz üzerinde umut yolculukları sahil güvenlik ekipleri tarafından sona erdirilen 29 Kongo, 19 Suriye uyruklu düzensiz göçmenler yapılan operasyonların ardından Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı’na ait Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki merkezine getirildi. Göçmenlerin arasında bulunan 1 bebeğin hipotermi geçirmesi sebebiyle Ayvalık Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi. Yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı 17’si çocuk, 15’i kadın olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmen, daha sonra yasal işlemlerin başlatılması için Ayvalık Belediyesi’ne ait bir otobüsle Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplere teslim edildi.

(Suat Salgın/İHA)