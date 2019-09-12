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Ayvalık’ta 50 göçmen jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 50 göçmen yakalandı.
Asayiş 12.09.2019, 09:46 12.09.2019, 09:57
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 50 göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler rutin devriye görevi sırasında ilçenin Murateli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Papaz Çeşmesi mevkiindeki bir zeytinlik arazide bir grup göçmenin saklandığını fark etti.
Hemen harekete geçen jandarma ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu; 40 Suriye, 7 Afganistan, 3 Filistin uyruklu 50 göçmeni yakaladı.
Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunan ekipler, daha sonra göçmenler hakkında yasal işlemleri başlattı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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