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Ayvalık’ta 91 düzensiz göçmen jandarmadan kaçamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Kongo ve Suriye uyruklu toplam 91 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 03.10.2019, 15:25 03.10.2019, 15:48
Ayvalık’ta 91 düzensiz göçmen jandarmadan kaçamadı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Kongo ve Suriye uyruklu toplam 91 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi Madra Çayı kumsalından Midilli Adası’na gitmek isteyen 28’i çocuk, 9’u kadın olmak üzere 59 Suriyeli göçmen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki İskele Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yakalandı. Aynı saatlerde yine Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Tuzla Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin gerçekleştirdikleri operasyonda da aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 32 Kongo ve 7 Suriyeli düzensiz göçmen ele geçirildi. Yakalanan göçmenler hakkında işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

(Suat Salgın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#jandarma #düzensiz göçmen #asayiş #ayvalık #balıkesir
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