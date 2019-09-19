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Babasına böbreğini veren genç hayatını kaybetti
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde babasına böbreğini veren genç, bir ay sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Asayiş 18.09.2019, 18:15
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde babasına böbreğini veren genç, bir ay sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ölümü şüpheli bulunan Yıldız için savcılık soruşturma başlatırken, Yıldız’ın ölümünde ihmal olup olmadığı otopsi sonuçlarının ardından ortaya çıkacak.(İHA)
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