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Babasına yardım ederken elini et kıyma makinesine kaptırdı
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk elini et kıyma makinesine kaptırdı. Talihsiz çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından et kıyma makinesinden kurtarılarak ameliyata alındı.
Asayiş 12.08.2019, 16:52
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk elini et kıyma makinesine kaptırdı. Talihsiz çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından et kıyma makinesinden kurtarılarak ameliyata alındı.
Talihsiz çocuk, İslahiye’de yapılan müdahaleler yetersiz kalınca Gaziantep’e sevk edildi. Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Halil Zavak, burada itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından et kıyma makinesinden kurtarıldı.
Saatler sonra et kıyma makinesinden kurtarılan Zavak, ameliyata alındı.(İHA)
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