Son Dakika
MHP'li Arzu Erdem, Bingöllüleri sevindirdi
Bursa sallandı!
MHP'li Sazak'tan 12 Eylül mesajı
Baran, “Faiz indirimi piyasaları rahatlatacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulacak komisyona Başkan Ergün’ü de seçti
Dünyada her 3 saniyede 1 kişi Sepsis nedeniyle ölüyor!
Türk Hukuk Enstitüsü Ankara Şubesi’nden Adli Yıl açılış kokteyli
Kültür ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitimde işbirliği
Bilinçsiz antibiyotik kullanımı sepsis tedavisini güçleştiriyor
Sincan'da okul kantinlerine denetim...

Babasını kerpetenle vahşice öldüren şahıs tutuklandı

Ataşehir’de babasını kafasına kerpetenle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.E. çıkarıldığı mahkemece “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli mahkeme ifadesinde, “Psikolojik sorunlarım var. Ben pişman olacak bir şey yapmadım” dedi.

Asayiş 12.09.2019, 16:18 12.09.2019, 16:22
Babasını kerpetenle vahşice öldüren şahıs tutuklandı
banner63

Ataşehir’de babasını kafasına kerpetenle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.E. çıkarıldığı mahkemece “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli mahkeme ifadesinde, “Psikolojik sorunlarım var. Ben pişman olacak bir şey yapmadım” dedi.

Ataşehir’de 10 Eylül 2019 tarihinde babası Mehmet Ekmen’i kerpetenle kafasına vurarak öldürdüğü iddia edilen 25 yaşındaki oğlu M.E. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

“KENDİMİ SAVUNDUM”

Şüpheli M.E. savcılıktaki sorgusunda, “Olay günü akşam saat 20.00 sıralarında ben, kardeşim ve babam aynı evdeydik, annem ise işteydi. Odamda kardeşimin telefonundan müzik açarak alkol almaya başladım. Kardeşim ve babam bana müzikten rahatsız olduklarını söylediler. Ben bunun üzerine müziği kapattım ancak daha sonra tekrar açtım. Açtıktan sonra kardeşim ve babam odama geldiler. Babamın elinde mavi bir bıçak vardı, bıçağı bana doğru salladı. Bunun üzerine karnımda bir çizik oluştu. Ben de elimdeki kerpetenle babamın kafasına vurdum. Ancak kardeşime vurmadım kendisi o sırada kaçtı. Bu olaydan sonra evden dışarı çıktım. Sokağın başında ambulans gördüm, ambulansı bizim eve doğru yönlendirdim. Babama yönelik tek eylemim kafasına kerpetenle vurmaktı. Benim kimseyi öldürme ve yaralama kastım olmadı. Ben kendimi savundum” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

“PİŞMAN OLACAK BİR ŞEY YAPMADIM”

Savcılıkta ise olay günü alkollü olduğunu söyleyerek, “Psikolojik sorunlarım var, ben pişman olacak bir şey yapmadım. Ben babama bir şey yapmam” diye konuştu.

Sorgu işlemi tamamlanan M.E., “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #ataşehir
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Eylül 2019
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:50
İkindi 16:23
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@