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Babasının tabancasıyla oyun canından etti
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurunun 12 yaşındaki oğlu babasının beylik tabancası ile evde oyun oynarken kendisini vurdu. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
Asayiş 30.09.2019, 09:03
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurunun 12 yaşındaki oğlu babasının beylik tabancası ile evde oyun oynarken kendisini vurdu. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.(İHA)
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