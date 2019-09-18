Son Dakika
Yunus bebeğin yaşamı bulunacak iliğe bağlı
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı
Genç çift Huzurevi'nde düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi
"Türk insanı yaşlanmaya hazır değil!"
"Coğrafi işaretli ürünler" Ankara'dan dünyaya açılıyor
AK Parti ve MHP'liler Çamlıdere'de "Cumhur" pikniğinde buluştu
Çocuk ishalse bol su içirin
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'a coşkulu karşılama
Hastanede diş hekimine bıçaklı saldırı
Kaçak yapıların yıkımına başlandı

Bagajdan çuval çuval esrar çıktı

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapan polis ekipleri, durdukları otomobilin bagajında çuval çuval esrar ele geçirdi.

Asayiş 18.09.2019, 14:07 18.09.2019, 16:41
Bagajdan çuval çuval esrar çıktı
banner63

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapan polis ekipleri, durdukları otomobilin bagajında çuval çuval esrar ele geçirdi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan N.B. isimli şahsı tespit etti. Şahsı yakalamak için düğmeye basan ekipler, N.B’yi gözaltına aldı. N.B.’nin aracını narkotik köpeğiyle arayan ekipler, otomobilin bagajında domates ve biberlerin arasına gizlenmiş çuval çuval esrar buldu. Şahsın evinde de arama yapan ekipler toplam 18 kilogram esrar ele geçirdi. Sorguya alınan N.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

(Fatih Çapkın/İHA)

Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 05:00
Güneş 06:25
Öğle 12:48
İkindi 16:17
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@