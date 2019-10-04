Bağcılar’da inşaat alanında vinç devrildi: 1 yaralı

Bağcılar’da bir inşaat alanında devrilen vincin altında kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Devrilen vinç ve yaralının ambulansa taşınması havadan görüntülendi.

Olay, Bağcılar Göztepe Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde inşaat alanında çalışma yapan vinç bilinmeyen bir nedenle devrildi. Operatör vincin altında kalırken, olay yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vinç altından sıkışan sürücüyü kurtardı. Vinç altından çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, inşaat alanı havadan görüntülendi.

(Volkan Kayalar/İHA)