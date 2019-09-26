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Bahçelievler’de deprem sonrası vatandaşlar parklara akın etti
Bahçelievler’de, depreme evinde yakalanan vatandaşlar parklara akın etti. Evi hasar gören bazı vatandaşların belediye tarafından parka yönlendirildiği öğrenildi.
Asayiş 26.09.2019, 19:13
Bahçelievler’de, depreme evinde yakalanan vatandaşlar parklara akın etti. Evi hasar gören bazı vatandaşların belediye tarafından parka yönlendirildiği öğrenildi.
Sultan Tüm isimli vatandaş depreme ilişkin, “Deprem oldu. Çok kötü sallandı. Vitrindeki eşyalar hep düştü kırıldı. Korktuk torunları alıp aşağıya indik. Akşama kadar bekleyeceğiz” dedi. Evinin kolonunda hasar olduğunu ve Belediye tarafından parka yönlendirildiğini söyleyen bir vatandaş ise, “Bizim evimiz çatladı. Sokakta kaldık Belediye ekiplerinden yardım destek bekliyoruz. Akrabaların evine geçeceğiz binalara girmememiz gerektiğini söylediler. Kolonda patlak var” diye konuştu.(İHA)
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