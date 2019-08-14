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Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi
Haliç Köprüsü’nde intihar etmek isteyen genci, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ikna etti. Bakan Kasapoğlu korkuluklardan indirdiği şahsı aracına bindirdi.
Asayiş 14.08.2019, 16:53
Haliç Köprüsü’nde intihar etmek isteyen genci, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ikna etti. Bakan Kasapoğlu korkuluklardan indirdiği şahsı aracına bindirdi.
Haliç Köprüsü’ndeki intihar girişimi nedeniyle aksayan trafik ise normale döndü.(İHA)
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