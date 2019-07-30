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Bakan Kurum: "İtfaiye ekiplerimiz yangını söndürmek için çalışıyor"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi’ndeki silah fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.
Asayiş 30.07.2019, 11:15 30.07.2019, 11:38
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi’ndeki silah fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.
(İHA)
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