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Bakan Soylu’dan şehit eşine: "O kahraman, sen de kahramansın"
Adıyaman’da teröristlerin saldırısı sonucunda şehit düşen polis memuru Taha Uluçay’ın eşi Sümeyra Uluçay, Türk bayrağını teslim alırken, "Mülakatta Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görevimizi yaparız demiş eşim" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şehit eşine, "O kahraman, sen de kahramansın" dedi.
Asayiş 28.07.2019, 15:39 28.07.2019, 17:31
Adıyaman’da teröristlerin saldırısı sonucunda şehit düşen polis memuru Taha Uluçay’ın eşi Sümeyra Uluçay, Türk bayrağını teslim alırken, "Mülakatta Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görevimizi yaparız demiş eşim" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şehit eşine, "O kahraman, sen de kahramansın" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşini teselli ederek, "O kahraman, sen de kahramansın" dedi.
(Turan Bulut/İHA)
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