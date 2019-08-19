Son Dakika
Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdi
29 ilde terör örgütü PKK operasyonu
3 büyükşehir belediye başkanı görevden alındı!
İzmir’de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
Honduras’ta futbol maçında kan aktı: 3 ölü, 12 yaralı
Meteoroloji’den Ekrem İmamoğlu’na cevap
12 ile Teşvikli Organize Sanayi müjdesi - Ekonomi Haberleri
Günün özeti - 18 Ağustos 2019
Kuzey Irak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yurtta hava durumu - İstanbul Ankara Hava Durumu - 18 Ağustos 2019

Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, kazada hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Bitlis’ten Van’a gelirken içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 19.08.2019, 17:52 19.08.2019, 17:56
Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, kazada hayatını kaybetti
banner63

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Bitlis’ten Van’a gelirken içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, kaza, Bitlis’in Adilcevaz ilçesiyle Van’ın Erciş ilçesini arasındaki Bayraklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bitlis’in Ahlat ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine geçmek üzere Van’a gelirken içinde bulunduğu 27 AA 348 plakalı aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu Bakan Yardımcısı Dursun hayatını kaybetti. Beraberindeki 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dursun’un cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

(Nihat Çavuşoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#van #bitlis #trafik kazası #Ahmet Haluk Dursun #asayiş #trafik #kaza #Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Ağustos 2019
İmsak 04:23
Güneş 05:57
Öğle 12:57
İkindi 16:44
Akşam 19:48
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 1 3
2. Malatyaspor 1 3
3. Denizlispor 1 3
4. Alanyaspor 1 3
5. Antalyaspor 1 3
6. Çaykur Rizespor 1 3
7. Trabzonspor 1 1
8. Kasımpaşa 1 1
9. Ankaragücü 1 1
10. Konyaspor 1 1
11. Fenerbahçe 0 0
12. Gazişehir Gaziantep 0 0
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Göztepe 1 0
15. Kayserispor 1 0
16. Galatasaray 1 0
17. Beşiktaş 1 0
18. Başakşehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 0 0
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 0 -6
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. Brighton 2 4
5. Tottenham 2 4
6. Bournemouth 2 4
7. Sheffield United 2 4
8. Everton 2 4
9. M. United 1 3
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 1 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Deportivo Alaves 1 3
7. Osasuna 1 3
8. Granada 1 1
9. Villarreal 1 1
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Atlético Madrid 0 0
13. Getafe 0 0
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@