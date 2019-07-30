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Baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel, Maltepe Ceza İnfaz Kurumundan tahliye oldu

Pendik’te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesi ile haklarında dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler, ilk duruşmada tahliye edildi. Son işlemleri için Maltepe Ceza İnfaz Kurumuna getirilen Sel kardeşlerin yakınları kapıda kurban kesti.

Asayiş 30.07.2019, 20:17
Baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel, Maltepe Ceza İnfaz Kurumundan tahliye oldu

Pendik’te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesi ile haklarında dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler, ilk duruşmada tahliye edildi. Son işlemleri için Maltepe Ceza İnfaz Kurumuna getirilen Sel kardeşlerin yakınları kapıda kurban kesti.

Baklavacı Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler, mahkemenin tahliye kararından sonra Maltepe Ceza İnfaz Kurumuna getirilerek çıkışları yapıldı. Sel kardeşlerin akrabaları, dostları ve sevenlerinden oluşan 30-40 kişilik grup cezaevi çıkışında yanlarında getirdikleri koyunu kesti. Yakınları, kurban kestikten sonra hocanın dua etmesinin ardından cezaevi çıkış kapısından ayrıldılar.

(İHA)
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