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Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Zonguldak’ta Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, balıkçı barınağında operasyon düzenledi. Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Asayiş 19.09.2019, 16:49 19.09.2019, 17:21
Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Zonguldak’ta Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, balıkçı barınağında operasyon düzenledi. Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince 18 Eylül günü 21.00 sularında Kozlu Balıkçı Barınağında yapılan operasyonda ‘gırgır’ diye tabir edilen bir balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt tespit edildi.

Olay Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilirken, 1 şüpheli ve 4 tanık olmak üzere 5 kişinin ifadesine başvuruldu. Ele geçirilen 4 bin 500 litre akaryakıta ise el konuldu.

Öte yandan, ele geçirilen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 30 bin lira olduğu öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı #zonguldak #kaçak akaryakıt #asayiş #Balıkçı teknesi
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