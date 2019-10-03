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Balıkçıların bulduğu mayın, SAS timi tarafından imha edildi

Beykoz Riva’da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu. Mayın SAS timi tarafından imha edildi.

Asayiş 03.10.2019, 11:39 03.10.2019, 12:03
Balıkçıların bulduğu mayın, SAS timi tarafından imha edildi

Beykoz Riva’da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu. Mayın SAS timi tarafından imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Riva’da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu. Mayın, bölgeye gelen Su Altı Savunma (SAS) timi tarafından imha edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#sas timi #asayiş #riva #Beykoz
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