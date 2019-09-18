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Balıkesir Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz’dan hastaneye kaldırılan öğrenciler hakkında açıklama

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sındırgı ilçesinde 98 öğrencinin kızarıklık ve kaşıntı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede durumlarının iyi olduğunu söyledi. Yavuzyılmaz, tahlilleri ve tetkikleri yapılan öğrencilerin taburcu edileceğini belirtti.

Asayiş 18.09.2019, 20:22
Balıkesir Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz’dan hastaneye kaldırılan öğrenciler hakkında açıklama
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Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sındırgı ilçesinde 98 öğrencinin kızarıklık ve kaşıntı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede durumlarının iyi olduğunu söyledi. Yavuzyılmaz, tahlilleri ve tetkikleri yapılan öğrencilerin taburcu edileceğini belirtti.

Sındırgı ilçesinde İbrahim Ethem Akıncı İlkokulunda öğrencilerin henüz bilinmeyen bir nedenle derste kızarıklık ve kaşıntı şikayetleri başladı. Yaşanan olay sonrasında öğrencilerin şikayeti üzerine okula gelen 112 Sağlık ekipleri, çocukları Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırdı. Öğrencilerin yapılan ilk incelemesinde ciltlerinde kızarıklık olduğu görüldü. İlk müdahaleleri ve tahlilleri yapılarak ailelerine bilgi verildi. Öğrencilerden 3’ü detaylı tetkik için Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilirken, tahlilleri yapılan öğrenciler taburcu edilmeye başlandı. İl merkezi ve çevre ilçelerden gelen 8 ambulans görev yaparken, AFAD, BASKİ, Emniyet ve İtfaiye ekipleri de olay yerinde incelemede bulundu. AFAD’ın ilk raporuna göre sıvı sabun ve yüzey temizleyicisinin aynı renkte olması nedeniyle lavabolara yüzey temizleyicisinin konulduğu belirlendi. Yaşanan olayda çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken, Kaymakam Zafer Oktay ile Sındırgı Belediye Başkan Vekili Yücel Karan olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Öğrenci velileri hastane bahçesini doldurarak bilgi almaya çalıştı.

“ÇOCUKLARIMIZIN HAYATİ TEHLİKELERİ YOK”

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sındırgı Devlet Hastanesine gelerek öğrenci velilerine açıklamada bulundu. Yavuzyılmaz öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığını belirterek, “Çocuklarımızı alerjik reaksiyondan uzaklaştırmak için hastaneye yıkayarak aldık. Tahlilleri ve tetkikleri en ince ayrıntısına kadar yapıldı. Çocuklarımızı sırasıyla taburcu edeceğiz. Diğer konu ile ilgili incelemeler devam ediyor. Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığıydı. Çok şükür durumları iyi” dedi.

(İHA)
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