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Balıkesir’de çıkan orman yangını söndürüldü
Balıkesir’in Savaştepe ilçesi Aşşağıdanişment mevkisinde çıkan orman yangını söndürüldü. Çıkan yangın sonucu 3 hektarlık alan küle döndü.
Asayiş 11.08.2019, 20:49
Savaştepe ilçesinin doğu kısmında yer alan Aşşağıdanişment mevkisinde çıkan orman yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın rüzgarın şiddetli esmesi sonucunda havadan ve karadan başlatılan çalışmalar neticesinde güçlükle kontrol altına alınarak söndürülürken soğutma işlemleri devam ediyor. Yapılan ilk tespitlere göre 3 hektar ormanlık alan yandı.(İHA)
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