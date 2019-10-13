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Balıkesir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 3 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonunda yakalanan 5 kişiden 1’i tutuklandı.

Asayiş 12.10.2019, 10:25 12.10.2019, 10:35
Balıkesir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 3 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonunda yakalanan 5 kişiden 1’i tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinde FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne üye olmak suçundan arananlara 08.10.2019 günü 3 farklı ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonlarda aranan 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyette İfadeleri alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi ve 1 kişi tutuklandı. Diğer 4 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#balıkesir #FETÖ operasyonu #asayiş
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