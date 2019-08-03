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Balıkesir’in ardından Manisa’da otobüs alev topuna döndü

Balıkesir’de 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangının ardından bugün de Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir yolcu otobüsü yandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonrası yangın söndürülürken, 9 yolcusu bulunan otobüste şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Asayiş 03.08.2019, 21:03 03.08.2019, 21:43
Balıkesir’in ardından Manisa’da otobüs alev topuna döndü

Balıkesir’de 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangının ardından bugün de Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir yolcu otobüsü yandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonrası yangın söndürülürken, 9 yolcusu bulunan otobüste şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında İzmir istikametinden İstanbul yönüne doğru giden 34 FS 4802 plakalı yolcu otobüsünde, Manisa Kırkağaç ilçesi D-565 karayolu Firdanlar mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Motor bölümünde başlayan yangın bir anda tüm otobüsü sardı. Yangını önceden fark eden şoför ve muavinler yolcuların tahliye işlemini gerçekleştirirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahalede bulundu. Söndürme işlemleri sırasında yol trafiğe kapatılırken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonrası yangın söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, otobüs küle döndü. 9 yolcusu bulunan otobüste şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

MANİSA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Otobüs yangınıyla ilgili Manisa Valiliği de bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Saat 19.30 sıralarında İzmir istikametinden İstanbul istikametine doğru giden yolcu otobüsünde, Manisa Kırkağaç ilçesi D-565 karayolu Firdanlar mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadesine yer verildi.

#balıkesir #Balıkesirin ardından Manisada otobüs alev topuna döndü
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