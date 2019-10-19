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Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş 19.10.2019, 14:41 19.10.2019, 14:55
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK-PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütünün sözde hakimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada kara propaganda ve terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, halkı provoke ederek terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Ö.O., A.C. ve A.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezinde sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#gözaltı #kara propaganda #Barış Pınarı Harekatı
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