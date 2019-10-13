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Barış Pınarı Harekatı’na karşı propaganda yapan HDP’li tutuklandı
Adana’nın Ceyhan ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’na karşı PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan HDP’lilerden biri tutuklandı.
Asayiş 13.10.2019, 14:47
Adana’nın Ceyhan ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’na karşı PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan HDP’lilerden biri tutuklandı.
Şüphelilerden Tahir Özdemir, Ceyhan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(Neriman Çelebi/İHA)
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