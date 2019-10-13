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Barış Pınarı Harekatı’na karşı propaganda yapan HDP’liler adliyede
Adana’nın Ceyhan ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’na karşı PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yapan ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan HDP Ceyhan ilçe eş başkanları adliyeye sevk edildi.
Asayiş 13.10.2019, 12:20
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Barış Pınarı Harekatı’na karşı, Ceyhan HDP İlçe Teşkilatının kullanımındaki Facebook hesabından terör örgütü propagandası, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama içerikli paylaşım yapıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler HDP Ceyhan ilçe eş başkanları Seyfettin Aydemir ve Delal Mamuk ile eski HDP İlçe Eş Başkanı Tahir Özdemir Ceyhan Adliyesine sevk edildi.(Neriman Çelebi/İHA)
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