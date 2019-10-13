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Barış Pınarı Harekatı’nda 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında devam eden operasyonlarda PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Asayiş 11.10.2019, 17:46 12.10.2019, 10:08
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında devam eden operasyonlarda PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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