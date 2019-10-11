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Barış Pınarı Harekatı’nı provoke eden 6 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı’na yönelik provoke edici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 2’si gözaltına alınırken, şehir dışında olduğu belirlenen 4 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Asayiş 11.10.2019, 12:47
Barış Pınarı Harekatı’nı provoke eden 6 şüpheliye gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı’na yönelik provoke edici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 2’si gözaltına alınırken, şehir dışında olduğu belirlenen 4 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim’de Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Sivil halkın zarar görmemesi için Türk Silahlı Kuvvetlerince titiz bir şekilde yürütülen operasyona yönelik bazı sosyal medya hesaplarından vatandaşları tahrik edici çok sayıda yalan paylaşım yapılmaya başlandığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımlarda bulunan hesapları kullananlara yönelik düğmeye bastı. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan paylaşımları ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında "terör örgütü propagandası yapma", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma açıldı. Bu kapsamda sosyal medya hesapları mercek altına alındı. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimlik bilgileri ve adresleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 2’si gözaltına alınırken, şehir dışında olduğu belirlenen 4’ünün ise arandığı belirtildi. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.

(İHA)
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