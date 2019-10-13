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Barış Pınarı Harekatı’nı sosyal medya üzerinden provoke eden 4 kişi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Fırat’ın doğusundaki terör kamplarına yönelik ‘Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yapan 4 kişi daha gözaltına alındı.

Asayiş 12.10.2019, 13:52 12.10.2019, 14:29
Barış Pınarı Harekatı’nı sosyal medya üzerinden provoke eden 4 kişi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Fırat’ın doğusundaki terör kamplarına yönelik ‘Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yapan 4 kişi daha gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube polisi, TSK unsurlarınca Fırar’ın doğusundaki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı provoke eden, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin icra ettiği operasyonlarda sözde bölgede yaşayan sivilleri hedef aldığı, Kürt halkını yok ettiği şeklinde terör örgütüne destek paylaşımlarının yanı sıra anılan terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

(SK-YM-ÖK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Barış Pınarı Harekatı #asayiş #türk silahlı kuvvetleri
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