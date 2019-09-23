Başakşehir’de plastik ham madde fabrikasında yangın
Başakşehir’de plastik ham madde üreten 3 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede her yeri kaplarken, itfaiye ekipleri alevlere köpük ile müdahale etti. Çevrede bulunan vatandaşlar ve itfaiye erleri dumandan etkilenirken, yangın anı havadan görüntülendi.
Başakşehir’de plastik ham madde üreten 3 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede her yeri kaplarken, itfaiye ekipleri alevlere köpük ile müdahale etti. Çevrede bulunan vatandaşlar ve itfaiye erleri dumandan etkilenirken, yangın anı havadan görüntülendi.
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesinde içerisinde plastik ham maddelerin bulunduğu ayakkabı tabanı üreten 3 katlı bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 750 metrekarelik bir alanda bulunan fabrikadan çıkan dumanlar her yeri kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, içeride plastik maddelerin bulunmasından dolayı köpükle müdahale etti. Bazı itfaiye erleri ve çevrede bulunan vatandaşlar yoğun dumandan etkilendi. Polis ekipleri fabrika çevresine yoğun güvenlik önlemi alırken, yangın anı ve ekiplerin müdahalesi havadan görüntülendi. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, içeride yanmalar devam ediyor. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
(İHA)
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