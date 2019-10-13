Son Dakika
Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-6 yenerek şampiyon oldu.
Başakşehir’de sahte parfüm operasyonu kamerada
Başakşehir’de bir iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 3 bin 500 adet dolu parfüm şişesi, 4 bin adet boş şişe, 6 adet varil ve 4 adet dolum makinesi ele geçirdi. İş yerinde yapılan arama anı da kameraya yansıdı.
Asayiş 13.10.2019, 15:48
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde usulsüz işler olduğu yönünde ihbar alan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Ekim günü harekete geçti. Adrese giden polis ekiplerine kapıyı Güngör A. İsimli şahıs açtı. Şahsın herhangi bir belge gösterememesi ve adresin kullanım amacıyla ilgili verdiği çeşitli cevaplara istinaden arama kararı alındı. İş yerinde arama yapan ekipler, 3 bin 500 adet dolu parfüm şişesi, 4 bin adet boş şişe, 6 adet varil ve 4 adet dolum makinesi ele geçirdi. Gözaltına alınan Güngör A. isimli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.(İHA)
24°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Röportaj & Söyleşi Tümü
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:50
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2