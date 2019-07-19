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Başakşehir’de, Su Sayacı Hırsızları Yakalandı
Başakşehir’de, bir sitenin dairelerine ait su sayaçlarını çalan 2 şüpheli, Mobil Park Timlerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık öncesi sitedeki bazı güvenlik kameraları karartmak için çeşitli yöntemler denemesi aynı kameralara yansıdı.
Asayiş 19.07.2019, 16:40 19.07.2019, 17:28
Başakşehir’de, bir sitenin dairelerine ait su sayaçlarını çalan 2 şüpheli, Mobil Park Timlerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık öncesi sitedeki bazı güvenlik kameraları karartmak için çeşitli yöntemler denemesi aynı kameralara yansıdı.
Diğer yandan iki şüphelinin apartman dairelerindeki su sayaçlarını çalmak için siteye geldikleri sırada karşılaştıkları kameraları karartmaya çalışması dikkat çekti. O anlar, kırmaya çalıştıkları güvenlik kameralarına da yansırken, elde edilen görüntülerde binaya sitenin otoparkından gelen şüphelilerin, kameralara taş attığı da görülüyor.
(İHA)
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