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Başkan Seçer’in koruma aracı kaza yaptı: 3 yaralı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katılmak üzere Ankara’ya giden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in konvoyundaki koruma aracı kaza yaptı, 3 kişi yaralandı.

Asayiş 11.09.2019, 11:23 11.09.2019, 12:48
Başkan Seçer’in koruma aracı kaza yaptı: 3 yaralı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katılmak üzere Ankara’ya giden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in konvoyundaki koruma aracı kaza yaptı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Aksaray Ankara karayolu Topakkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Adana’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Mustafa Berkli idaresindeki 33 BKZ 35 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan danışman Yusuf Sahici ve bir kişi daha yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza mahallinde güvenlik tedbiri alarak inceleme yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise toplantıya katılmak üzere Ankara’ya devam etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Trafik kazası Koruma aracı #Başkan Vahap Seçer #Mersin Büyükşehir Belediyesi
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