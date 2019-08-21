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Başkanın üzerine araç sürdü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinin MHP’li Belediye Başkanı Ali Şık’ın üzerine, belediye başkan aday adayı araç sürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 20.08.2019, 23:37 20.08.2019, 23:59
Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinin MHP’li Belediye Başkanı Ali Şık’ın üzerine, belediye başkan aday adayı araç sürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Konuyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Yortan Belediye Başkanı Ali Şık, evime giderken Ekrem Dereli’nin üzerine araç sürdüğü ve ne için yaptığı anlayamadığını belirterek, “Bu tür şeylerin Yortan, Yenice ve Karabükümüzün huzurunu bozacak davranışlarda bulunmaya kimsenin hakkı yok. Kardeşliğe ve barışa ihtiyacımız var. Bu tür olayların olması üzücü” diye konuştu.
(Rıdvan Bostancı - Dilek Kocabaş /İHA)
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